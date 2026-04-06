El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69% y descenderá a un 52% hacia las 10 de la mañana.

A medida que avanza la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es mínima hasta la tarde, con un 25% de probabilidad de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se incrementa a un 75% en el mismo intervalo, lo que sugiere que, aunque la lluvia no es segura, las condiciones podrían volverse inestables.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 26 grados entre las 2 y las 4 de la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta cálido. La humedad relativa también disminuirá, alcanzando un mínimo del 22% hacia las 3 de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

El viento será un factor notable a lo largo del día. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h desde el suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Hacia el final de la jornada, el cielo se tornará más cubierto, y las probabilidades de tormenta y lluvia aumentarán, especialmente en la franja horaria de 8 de la tarde a medianoche, donde se prevén lluvias escasas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 10 de la noche.

En resumen, Moaña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, pero con un aumento en la inestabilidad climática hacia la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas y lluvias ligeras. Es recomendable que los residentes estén atentos a las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 17°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25°C.

Hoy, 6 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos, pero que evolucionará hacia condiciones más nubladas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 18°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.