El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados , con una ligera brisa proveniente del este a unos 4 km/h.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 26 grados . Sin embargo, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de esta variación, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 14:00 horas. A partir de este momento, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, alcanzando un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente secas.

En la tarde, el viento comenzará a intensificarse, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h desde el sur. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde. La humedad relativa también experimentará cambios, comenzando en un 59% y descendiendo a un 29% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvia escasa, especialmente entre las 22:00 y las 23:00 horas. La probabilidad de tormenta se incrementa a un 70% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para condiciones climáticas adversas. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 17 grados , y la humedad aumentará, alcanzando un 83% hacia el final de la jornada.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas por la noche. Se aconseja a los residentes y visitantes que planifiquen sus actividades al aire libre en las horas de la mañana y la tarde, y que estén atentos a las condiciones climáticas a medida que se acerque la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Barro experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, especialmente durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente variable, donde se alternarán momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 01:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán despejadas y las temperaturas alcanzarán su punto más alto, llegando a los 25 grados a las 15:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.