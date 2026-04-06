El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Meaño indica un día con variaciones en el estado del cielo y temperaturas agradables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas alrededor de los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas de hasta 21 grados.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará. Las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y se prevé que la temperatura alcance su máximo de 24 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en torno al 37% a 14:00 horas, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 20:00 y 02:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm en la tarde y 0.3 mm durante la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con buen tiempo, es recomendable que los residentes de Meaño tengan a mano un paraguas o impermeable para la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 4 a 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando rachas de hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche.

La probabilidad de tormenta se incrementará a medida que se acerque la noche, con un 75% de posibilidad de tormentas eléctricas en las horas posteriores a las 20:00. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también actividad eléctrica, por lo que se aconseja a la población estar alerta y tomar precauciones.

En resumen, el día en Meaño comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se transformará en un ambiente más inestable hacia la tarde y la noche, con la llegada de nubes, lluvia y tormentas. Es un día para disfrutar del sol por la mañana, pero estar preparados para el cambio de tiempo que se avecina.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, especialmente durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente variable, donde se alternarán momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 01:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán despejadas y las temperaturas alcanzarán su punto más alto, llegando a los 25 grados a las 15:00.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variado que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas mínimas de 13 grados a la 1 de la mañana y descendiendo a 12 grados hacia las 3 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.