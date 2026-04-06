El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Marín se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 22% en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 65% hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. En las primeras horas, la velocidad del viento será de 4 a 8 km/h, pero se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente, alcanzando un 75% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará de manera tranquila, la noche podría traer consigo tormentas y lluvias escasas.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque la mañana y parte de la tarde serán agradables, es recomendable estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche. Con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas, es prudente planificar cualquier actividad al aire libre con precaución.

En resumen, Marín experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde y la noche, donde las nubes y la posibilidad de tormentas marcarán el final del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Poio se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados a la medianoche y descenderán ligeramente a 12 grados hacia las 3 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 54% al inicio del día, aumentando gradualmente hasta alcanzar el 62% en la mañana.

Hoy, 6 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un día mayormente nublado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales.

Hoy, 6 de abril de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con un panorama variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , con una humedad relativa del 60%, lo que proporciona una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.