El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura rondará los 13 grados , con una humedad relativa del 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El cielo se mantendrá poco nuboso en la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula hasta las primeras horas de la noche, cuando se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa. La precipitación acumulada se estima en solo 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será mínima y no afectará las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. La racha máxima de viento podría llegar a los 49 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 40% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y húmeda. El cielo se mantendrá cubierto en las últimas horas, con una probabilidad de tormenta del 70% en el periodo de 20:00 a 02:00, aunque las posibilidades de que se materialice en forma de lluvia son bajas.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde y una mínima posibilidad de lluvia por la noche. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo durante el día y estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Forcarei se prepara para un día con un tiempo variado que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer su aparición, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas hasta el final de la jornada.

Hoy, 6 de abril de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vila de Cruces se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.