El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que oscilarán entre los 20 y 22 grados , proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 29% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 65% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será más notable. Las condiciones del viento se mantendrán constantes, con velocidades que oscilarán entre 5 y 35 km/h a lo largo de la jornada.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una ligera posibilidad de lluvias, con un 15% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas. A partir de las 22:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 75%, lo que podría traer consigo lluvias escasas y tormentas aisladas.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo hacia la tarde y la noche, cuando las condiciones podrían cambiar y dar paso a un ambiente más inestable.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, especialmente durante la tarde y la noche.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , con una humedad relativa del 48%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.