El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 10 de la mañana.

A partir del mediodía, se espera un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo. Este cambio en las condiciones atmosféricas no traerá consigo precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 35% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que podría indicar la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 24 grados a las 2 de la tarde, antes de descender gradualmente hacia la noche. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 58% y aumentando a un 72% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento será un factor notable durante el día, soplando principalmente del norte y del sur. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 7 km/h, aumentando a 15 km/h a medida que avanza la mañana. Hacia la tarde, el viento del sur alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con un 46% de probabilidad de lluvia escasa. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia las 9 de la noche. La humedad alcanzará su punto máximo, con un 96% hacia el final de la jornada, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.

En resumen, A Guarda experimentará un día con cielos despejados en la mañana, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero el viento y la humedad podrían influir en la sensación térmica a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Rosal durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 26 grados.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 15°C, con una ligera disminución a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 50-57%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.