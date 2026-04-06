El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:09. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados .

A partir de la tarde, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00, con un valor de 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa aumentará, alcanzando un 36% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 19 y 29 km/h, alcanzando su máxima racha de 55 km/h hacia el final de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la noche, el viento se mantendrá activo, lo que podría ser un alivio ante el calor acumulado durante el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 25% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de tormenta aumenta considerablemente, alcanzando un 70% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con buen tiempo, es recomendable estar preparados para posibles tormentas y lluvias escasas en la noche.

La temperatura comenzará a descender después de las 18:00, y se espera que al final del día se sitúe en torno a los 17 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, podría terminar con un ambiente más inestable. Los residentes de Gondomar deben estar atentos a los cambios en el tiempo y considerar la posibilidad de llevar un paraguas si planean salir por la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 23 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Tui se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 29 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.