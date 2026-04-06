El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Forcarei se prepara para un día con un tiempo variado que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer su aparición, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas hasta el final de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 27 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 27 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a un 29% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 85% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h durante la mañana y la tarde. Se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 46 km/h hacia la noche, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría ser notable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea mínima durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 20:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 70%, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos o tormentas eléctricas en la noche. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes.

En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de tormentas hacia la noche. Los residentes y visitantes deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde.

Hoy, 6 de abril de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.