El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados hacia las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad, que podría llegar a un 30% en las horas más cálidas. Sin embargo, a pesar del calor, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se espera que el tiempo se mantenga seco. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará a un 83% durante la noche, lo que podría generar una sensación de frescura.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, con un aumento significativo en la tarde, alcanzando un 70% hacia las 20:00. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que sugiere que cualquier actividad de tormenta será más bien aislada y no afectará a la mayoría de los habitantes de A Estrada.

En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido en A Estrada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en un 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% hacia las 4 de la mañana.

Hoy, 6 de abril de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.