El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en un 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, pero sin expectativas de que se materialice en forma de lluvia.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 5 a 8 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde. Este viento del sur también contribuirá a la dispersión de las nubes altas que se formarán.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 5% de posibilidad en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las condiciones generales no sugieren un tiempo severo. La tarde se presentará como el momento más cálido del día, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el viento.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila y fresca. La humedad aumentará, alcanzando un 84% hacia la medianoche, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con un aumento de nubes en la tarde y temperaturas agradables, ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las rachas de viento que podrían ser más intensas en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas máximas de hasta 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

Hoy, 6 de abril de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso en las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:07. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 56%, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.