El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 10°C en las horas más frescas de la mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 47% y aumentará gradualmente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 26°C. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que alcanzará un 32% en las horas centrales del día. El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada de entre 9 y 12 km/h, lo que aportará una brisa agradable.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 10% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la situación podría cambiar, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando hasta un 75% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es recomendable estar preparado para un cambio en las condiciones meteorológicas.

En cuanto a la noche, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 17°C. La humedad aumentará considerablemente, alcanzando hasta un 85% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las rachas de viento también se intensificarán, especialmente en la segunda mitad de la noche, con velocidades que podrían llegar a los 27 km/h desde el suroeste.

En resumen, hoy en Catoira se disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, pero es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones podrían cambiar drásticamente hacia la tarde y la noche, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que planifiquen sus actividades al aire libre teniendo en cuenta estas previsiones.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas máximas de hasta 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 68% hacia las 4 de la mañana.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.