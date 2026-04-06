El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, A Cañiza experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 28 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 68% hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día seco en general, con valores de lluvia que se mantendrán en cero hasta las últimas horas de la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 5% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00, aunque la posibilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un 5% en la tarde. Hacia la noche, la probabilidad de lluvia aumenta, alcanzando un 70% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

El viento soplará desde el norte y el noreste durante la mañana y la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 50 km/h desde el sur, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la tarde y la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para un cambio en las condiciones climáticas a medida que se acerque la noche, con un viento más fuerte y la posibilidad de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 06:00, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 71% en este periodo.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49%, lo que proporciona una sensación de frescura agradable.

Hoy, 6 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.