El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos, pero que evolucionará hacia condiciones más nubladas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta al 25%, y se espera que las primeras gotas puedan caer hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Las condiciones se tornarán más inestables hacia la noche, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 20:00 y las 02:00 horas, lo que sugiere que se avecina un cambio significativo en el tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 60 km/h, lo que podría generar condiciones de viento notablemente frescas y, en ocasiones, racheadas. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá completamente, y las condiciones de tormenta se incrementarán, con un 75% de probabilidad de tormentas eléctricas. La temperatura descenderá a 17 grados, y la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría generar un ambiente pesado y húmedo. Los residentes de Cangas deben estar preparados para un cambio brusco en el tiempo, especialmente en las horas nocturnas, donde se anticipa que la lluvia será más intensa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 17°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25°C.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69% y descenderá a un 52% hacia las 10 de la mañana.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 18°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.