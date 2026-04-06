El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, que alcanzará velocidades de hasta 9 km/h, proporcionando un alivio agradable en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 29% en las horas centrales del día. Sin embargo, se espera un aumento en la humedad hacia la tarde y la noche, alcanzando un 78% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco en su mayor parte, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Las probabilidades de precipitación son bajas durante el día, pero se incrementan a un 15% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, y hasta un 100% entre las 20:00 y las 02:00, lo que sugiere la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las últimas horas del día.

El viento, que soplará principalmente del sur, alcanzará rachas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas abiertas. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca al caer la noche.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un inicio despejado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas hacia la noche. Es recomendable que los habitantes se preparen para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avance el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 62%, lo que proporcionará una sensación de frescura.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente variable, donde se alternarán momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 01:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán despejadas y las temperaturas alcanzarán su punto más alto, llegando a los 25 grados a las 15:00.

Hoy, 6 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 14 grados , con una humedad relativa del 48%, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.