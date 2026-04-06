El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, alcanzando temperaturas máximas de hasta 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h durante la mañana, aumentando a 11 km/h por la tarde. Sin embargo, se anticipa un cambio en la dirección del viento hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 58 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia aumenta ligeramente, alcanzando un 5% hacia las 20:00 horas, aunque no se esperan acumulaciones significativas. La posibilidad de tormentas es también baja, con un 75% de probabilidad de tormenta en el periodo de 20:00 a 02:00, aunque esto no debería afectar las actividades diurnas.

Por la noche, el cielo se tornará más nublado, con temperaturas que descenderán a 17 grados. La humedad aumentará, alcanzando un 73% hacia la medianoche, lo que podría generar una sensación de frescura. La visibilidad se mantendrá buena durante todo el día, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar las horas de sol, teniendo en cuenta que hacia la tarde podrían presentarse ráfagas de viento más intensas y un ligero aumento en la nubosidad.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C a las 10°C en las horas más frescas de la mañana, con una humedad relativa que comenzará en un 47% y aumentará gradualmente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a medida que avanza la mañana. La humedad relativa se mantendrá en un 56%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 56%, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.