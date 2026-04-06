El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Bueu se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 17°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 25°C.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta las 22:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. A partir de las 22:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, alcanzando un 75%, lo que sugiere que la noche podría traer consigo condiciones más inestables.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento alcance los 60 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17°C hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá cubierto, y las condiciones de tormenta y lluvia escasa podrían hacer su aparición, lo que podría afectar la tranquilidad de la noche en Bueu.

En resumen, el día de hoy en Bueu se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si tienen planes al aire libre.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día con un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos, pero que evolucionará hacia condiciones más nubladas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la mañana. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 25 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 10 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 69% y descenderá a un 52% hacia las 10 de la mañana.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo variado que irá cambiando a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas mínimas de 13 grados a la 1 de la mañana y descendiendo a 12 grados hacia las 3 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.