El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Barro experimentará un día con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 25% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 5% de lluvia entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que podría haber algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean abundantes. La probabilidad de tormenta es más notable en la franja horaria de 20:00 a 02:00, con un 70% de posibilidad, lo que sugiere que la noche podría traer condiciones más inestables.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur a velocidades que oscilarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde y la noche, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con el aumento de la nubosidad y la posible llegada de tormentas.

A medida que el sol se ponga a las 21:06, las temperaturas comenzarán a descender, y la combinación de viento y humedad podría hacer que la noche se sienta más fría. Los residentes de Barro deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas a medida que avanza el día, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas aumenta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se espera en Meis un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados , con una ligera brisa proveniente del este a unos 4 km/h.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 13 y 9 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 56%, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente variable, donde se alternarán momentos de sol y nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 01:00 y las 10:00, cuando las condiciones serán despejadas y las temperaturas alcanzarán su punto más alto, llegando a los 25 grados a las 15:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.