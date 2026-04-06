El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

Hoy, 6 de abril de 2026, Baiona se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 23 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente durante las horas centrales, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea cálida y confortable. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. Esto no debería afectar significativamente la temperatura, que se mantendrá en torno a los 21 grados .

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son mínimas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la situación cambia ligeramente, con un 25% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de precipitación esperada es baja, con valores que no superan los 0.6 mm, es recomendable estar preparado por si acaso.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 14 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevén rachas de viento del sur que podrían alcanzar hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría ser notable, por lo que se aconseja tener precaución si se planean actividades al aire libre.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% durante la noche. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, pero también indica que el aire se sentirá más fresco al caer la tarde.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un ligero aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la tarde. Se recomienda aprovechar las horas de sol y estar atentos a los cambios en el tiempo conforme se acerque la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:09. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados .

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que comenzarán a cubrir el cielo. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.