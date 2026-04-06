El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de abril

El día de hoy, 6 de abril de 2026, As Neves se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49%, lo que proporciona una sensación de frescura agradable.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde. La humedad aumentará un poco, llegando al 50%, pero seguirá siendo un día cómodo para actividades al aire libre.

Durante la tarde, se prevé que las nubes altas se mantengan, pero no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia la tarde-noche, especialmente entre las 9 y las 10 de la noche, se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, con un 5% de probabilidad de precipitación. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un máximo de 29 grados , antes de descender a 20 grados hacia la noche.

El viento será un factor notable a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el sur durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. La dirección del viento variará, predominando del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, con un 46% de probabilidad de nubes y lluvia escasa. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará considerablemente, llegando hasta un 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo conforme avance la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 28°C durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, se presenta en Salceda de Caselas con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas centrales de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de abril de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 17 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 29 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-05T20:47:13.