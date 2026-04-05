El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilanova de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de abril de 2026, Vilanova de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad desde primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre los 8 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.
Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 83% en la madrugada y bajará hasta un 36% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y luego del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre.
Los amaneceres en Vilanova de Arousa serán especialmente hermosos hoy, con el sol saliendo a las 08:10 y poniéndose a las 21:05, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de paseos por la costa o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, el tiempo de hoy en Vilanova de Arousa se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día memorable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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