El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes y visitantes a aprovechar al máximo el buen tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, alrededor de 7 grados, pero a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual que llevará el termómetro hasta los 22 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire será algo húmedo al inicio del día, se tornará más seco conforme se calienta, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave será un complemento agradable para el tiempo primaveral, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques y playas de la zona.

El amanecer se producirá a las 08:10 y el ocaso será a las 21:05, lo que proporciona una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para organizar encuentros familiares o salir a explorar la belleza natural que rodea Vilagarcía de Arousa. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.