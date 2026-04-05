El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Vilaboa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:09. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados a primera hora del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% y bajando gradualmente.

Durante la mañana, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados. La brisa será suave, con vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 5 km/h. A medida que se acerque el mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 17 grados hacia el mediodía. La humedad continuará disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 24 grados a las 17:00. La brisa del sur comenzará a hacerse más notable, con rachas que podrían llegar a los 21 km/h. La humedad relativa seguirá cayendo, alcanzando niveles de alrededor del 34% hacia las 17:00, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cálido.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 21:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:04. La brisa se suavizará, y los vientos del noreste disminuirán a velocidades de 2 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves promete un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en Vilaboa. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia aseguran que los planes al aire libre no se verán interrumpidos, convirtiendo este día en una excelente oportunidad para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.