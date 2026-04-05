El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Vila de Cruces disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 22 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 5 grados hacia las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 66% y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará a medida que el sol calienta el ambiente. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día. La dirección del viento será constante, lo que contribuirá a la estabilidad de las condiciones meteorológicas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Vila de Cruces pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:03 horas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Vila de Cruces, con un tiempo agradable y sin preocupaciones de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.