El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 9 y 22 grados a lo largo de la jornada. Desde primera hora de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la ciudad. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 50% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la sensación térmica mejorará notablemente a medida que el sol se eleve en el cielo. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se anticipan condiciones que generen incomodidad.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más ligero, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esta brisa suave contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca en las horas matutinas, pero será un alivio agradable en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones en ninguna parte de la jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Los cielos despejados continuarán hasta el ocaso, que se espera que ocurra a las 21:05, ofreciendo una hermosa puesta de sol para aquellos que deseen disfrutar de la tarde en la costa o en los parques de la ciudad.
En resumen, hoy es un día ideal para salir y disfrutar de las bellezas de Vigo. Ya sea paseando por el puerto, explorando el centro histórico o disfrutando de un café en una terraza, las condiciones meteorológicas son perfectas para aprovechar al máximo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave, los vigueses y visitantes podrán disfrutar de un día primaveral en todo su esplendor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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