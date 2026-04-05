El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo primaveral muy propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 86% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 32% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, la tarde se tornará más seca y cálida, lo que será un alivio para quienes planeen salir a disfrutar del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Este viento suave y constante será ideal para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o paseos en bicicleta.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Valga.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados, ideal para disfrutar de una velada al aire libre. El ocaso se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.