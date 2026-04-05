El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de abril de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a niveles más cómodos a lo largo del día, llegando a un 26% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, se tornará más seco y cálido conforme se acerque la tarde, lo que es ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 26 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas de mayor calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 3 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se desee realizar en la naturaleza.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 15 grados, y el cielo continuará despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas.
En resumen, el día en Tui se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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