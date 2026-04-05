El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo a un 26% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y confortable. Los vientos serán suaves, predominando del noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, pero se irán calmando a medida que avance la jornada.

No se prevén precipitaciones en todo el día, lo que significa que los residentes de Tomiño pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, pero se mantendrán agradables, rondando los 22 grados . La puesta de sol está programada para las 21:04, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de luz natural. Las condiciones climáticas son ideales para una cena al aire libre o un paseo por el campo, donde se podrá apreciar la belleza del paisaje gallego en esta época del año.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la naturaleza y de la calidez del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.