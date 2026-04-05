El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá notablemente, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h. La sensación térmica será muy agradable, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, rondando entre el 35% y el 40%.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:04. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.