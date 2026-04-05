El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes significativas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 23 grados. Este aumento de temperatura será más notable entre las 16:00 y las 17:00 horas, momento en el que se prevé que la sensación térmica sea más cálida.

La humedad relativa durante el día variará, comenzando en un 69% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 26% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas y un ambiente más seco y cálido hacia el final del día. Este descenso en la humedad será favorable para quienes planeen actividades al aire libre, ya que se evitarán las incomodidades que pueden surgir en días más húmedos.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves a moderadas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Predominará el viento del este y del noreste, siendo más intenso durante las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 14:00 y las 15:00 horas, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al exterior. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Silleda.

Con el orto a las 08:08 y el ocaso a las 21:03, los habitantes de Silleda podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar. Este clima primaveral invita a salir y disfrutar de la naturaleza, así como a participar en actividades comunitarias y familiares. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre en Silleda.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.