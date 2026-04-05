El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A las 21:00 horas, la humedad se situará en un 61%, lo que indica que la noche será fresca pero agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, con ráfagas de hasta 9 km/h desde el norte, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Por la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en la costa.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los visitantes y residentes pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos por la playa o actividades recreativas en el entorno natural de Sanxenxo.

El ocaso se producirá a las 21:05 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para quienes se encuentren en la costa. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, la tarde y la noche prometen ser momentos perfectos para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en la playa.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la hospitalidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.