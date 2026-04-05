El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 83% al amanecer, pero disminuirá progresivamente a medida que el sol se eleve en el cielo, llegando a un 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se tornará más cálida y confortable.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que las nubes altas que han estado presentes durante la noche den paso a un cielo mayormente despejado. A lo largo del día, solo se esperan algunas nubes dispersas, especialmente en las primeras horas, pero sin que esto afecte la luminosidad del sol. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Respecto al viento, se anticipa que soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 26 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este un día perfecto para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, Salvaterra de Miño disfrutará de un día primaveral, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que invita a aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.