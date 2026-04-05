El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% a las 00:00, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 43% por la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se volverán más confortables a medida que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que las probabilidades de lluvia son nulas en todos los periodos del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20°C hacia las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 21:04, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes podrán disfrutar en un entorno despejado.

En resumen, el día de hoy en Salceda de Caselas se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.