El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 8°C durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21°C en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será bastante alta al inicio del día, con valores que rondan el 81% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos, especialmente en las horas de mayor calor, donde se prevé que baje hasta un 36% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 7-8 km/h en la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se prevén rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, gracias a la ausencia de nubes significativas y la falta de precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:05. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11°C, ideal para una caminata nocturna o para disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.