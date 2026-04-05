El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de abril de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar el día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando a medida que avance el día. La brisa será suave, con vientos predominantes del este y sureste, alcanzando velocidades de entre 4 y 7 km/h. Esto contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan tus planes. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un ambiente agradable. La salida del sol está programada para las 08:10, y el ocaso se producirá a las 21:04, brindando un extenso periodo de luz diurna para disfrutar.
Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. Si tienes planes para la tarde, asegúrate de llevar protección solar, ya que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones soleadas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Redondela.
Recuerda que, aunque el tiempo es favorable, siempre es recomendable estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. Sin embargo, por el momento, todo indica que hoy será un día espléndido para disfrutar de lo que Redondela tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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