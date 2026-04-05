El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 5 de abril de 2026, Pontevedra disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo primaveral muy propicio para actividades al aire libre.
La temperatura comenzará en torno a los 9 grados a primera hora, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la sensación térmica sea muy agradable, especialmente para aquellos que planeen salir a pasear o realizar actividades deportivas. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 58% hacia la noche. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de la ciudad.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento será suficiente para proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.
No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Pontevedra disfruten de un día sin interrupciones climáticas.
Con un orto a las 08:09 y un ocaso a las 21:04, los ciudadanos podrán aprovechar al máximo la luz del día. Es un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico, visitas a parques o simplemente relajarse en una terraza. En resumen, el tiempo de hoy en Pontevedra se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la belleza primaveral de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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