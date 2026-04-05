El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol comiencen a calentar el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente entre las 4 y las 7 de la mañana, lo que podría ofrecer un hermoso amanecer.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto más bajo a las 5 de la mañana con 5 grados. A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 10 grados a las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 24 grados en la tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por un cielo que se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a medida que el día avanza, situándose en torno al 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cálido, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, Pontecesures se prepara para un día de clima agradable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.