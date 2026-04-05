El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, lo que sugiere un día primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 98% a las 5 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto significa que, aunque las mañanas serán frescas y algo húmedas, el tiempo se tornará más seco y confortable conforme avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h desde el suroeste durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Las direcciones del viento variarán a lo largo del día, comenzando desde el sur y cambiando hacia el oeste y noroeste, lo que podría influir en la percepción térmica.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 4°C hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 21:04, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día primaveral con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.