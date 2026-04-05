El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Ponte Caldelas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a la hora del almuerzo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día sin lluvias, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que el sol avance en su trayectoria, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento de temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

Con el ocaso previsto para las 21:04, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 15 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece este inicio de abril.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.