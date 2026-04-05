El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Poio se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco durante la mañana, pero con el sol brillando, la sensación térmica será más cálida a medida que el día avance.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento también sugiere que se mantendrá una brisa suave, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como excursiones, picnics o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Poio.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:05. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o disfrutar de un rato en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.