El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados a las 09:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 23 grados a las 16:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La humedad relativa comenzará en un 80% en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 30% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 23 km/h a las 16:00 horas, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes naturales que rodean la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:04 horas. La noche se presentará tranquila, con una ligera brisa del norte que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el día de hoy en Pazos de Borbén se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.