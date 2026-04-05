El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Oia se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor podría ser más intensa a medida que la humedad disminuya. Por la tarde, se espera que la humedad vuelva a aumentar ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste durante la mañana, con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a 6 km/h desde el norte en la primera parte de la tarde. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección sur, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h. Esto proporcionará una brisa fresca que será muy apreciada, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para paseos por la costa, excursiones y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los atardeceres en Oia sean espectaculares, con colores vibrantes que adornarán el horizonte. La puesta de sol está programada para las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual que no se debe perder.

En resumen, el tiempo en Oia para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.