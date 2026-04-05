El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Este aumento de temperatura será especialmente agradable para quienes planean salir a disfrutar del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, la sensación térmica mejorará notablemente a medida que el día avance, haciendo que la tarde sea más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento ligero es perfecto para quienes disfrutan de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean realizar eventos al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas y disfrutar de una velada tranquila. En resumen, O Rosal disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.