El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% al amanecer y disminuyendo a un 43% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo fresca, la sensación térmica mejorará a medida que el sol se eleve en el cielo. La combinación de temperaturas agradables y una humedad relativamente baja hará que el tiempo sea cómodo para disfrutar de paseos o reuniones al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 km/h durante la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día, aunque no se espera que cause molestias. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 23 km/h, especialmente en las horas centrales de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para los eventos programados y para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza en esta hermosa jornada primaveral.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:04, ofreciendo una puesta de sol espectacular que culminará un día de clima ideal. En resumen, O Porriño disfrutará de un día soleado, cálido y sin lluvias, perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.