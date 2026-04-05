El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Grove según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 5 de abril de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 61% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea bastante agradable.
En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h, lo que podría ser notable en áreas más expuestas. Este viento del norte contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente durante las horas de la tarde.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones son ideales para paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 17:00 horas. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 15 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable. El ocaso se producirá a las 21:06, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo despejado.
En resumen, O Grove disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.
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