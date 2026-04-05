El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la madrugada, pero sin afectar la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, la tendencia será hacia un cielo completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 19 grados, brindando un ambiente cálido y agradable. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, lo que sugiere que será un buen momento para pasear por las playas o disfrutar de un café en las terrazas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 54% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que avanza el día. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría ser refrescante y agradable, especialmente en las zonas costeras. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un entorno limpio y claro, ideal para realizar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo o simplemente pasear por el entorno natural de Nigrán.

En resumen, el tiempo de hoy en Nigrán será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.