El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

Hoy, 5 de abril de 2026, Mos se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. Este clima primaveral será ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca, el calor se sentirá más intensamente a medida que avance el día. La combinación de temperaturas agradables y una humedad moderada hará que el tiempo sea bastante cómodo para los residentes y visitantes de Mos.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste a una velocidad de entre 3 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una sensación de frescura. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día seco y soleado. Los periodos de mayor claridad se concentrarán entre las 09:00 y las 20:00 horas, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, algunas nubes altas podrían regresar, aunque no se espera que afecten significativamente la luminosidad del día.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados, con el orto a las 08:10 y el ocaso a las 21:04, ofreciendo un espectáculo visual que vale la pena contemplar. En resumen, hoy en Mos se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y aprovechar el tiempo primaveral que nos ofrece esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.