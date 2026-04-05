El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 3:00 AM.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 76% hacia las 9:00 AM. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá que el sol brille con fuerza, elevando las temperaturas gradualmente.

A partir de las 10:00 AM, se prevé un aumento en la temperatura, que alcanzará los 12 grados , y seguirá subiendo hasta llegar a un máximo de 23 grados a las 4:00 PM. Este ascenso térmico será acompañado por un viento suave, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 7 km/h. La brisa será más notable en las horas centrales del día, especialmente entre las 2:00 PM y las 4:00 PM, cuando se registren rachas de hasta 20 km/h.

La tarde se mantendrá despejada, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo que la temperatura se sienta más cálida. Hacia las 6:00 PM, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados, y continuando su descenso hasta los 16 grados a las 10:00 PM. La humedad también comenzará a aumentar, llegando a un 52% al final de la jornada.

No se prevén lluvias en ningún momento del día, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, y el tiempo seco permitirá disfrutar de un ambiente cómodo y placentero. Con el ocaso programado para las 9:05 PM, la noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre. En resumen, Moraña disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables y un cielo despejado, perfecto para aprovechar al máximo el tiempo libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.