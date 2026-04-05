El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo hasta un 29% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada hará que el tiempo sea propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 15:00 horas y bajando a 21 grados hacia el final de la tarde. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para observar las estrellas, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 23:00 horas.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea realizando actividades deportivas, paseando por el entorno natural o simplemente relajándose al aire libre. La combinación de buen tiempo y temperaturas cálidas promete hacer de este día una experiencia memorable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.