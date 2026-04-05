El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 5 de abril

El día de hoy, 5 de abril de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, llegando a los 22 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, las condiciones mejorarán notablemente hacia el mediodía, ofreciendo un tiempo más seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para quienes planean salir a pasear o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y de los paisajes que ofrece Moaña.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia las 8 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:05. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado para salir y disfrutar de la belleza de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-04T20:52:12.